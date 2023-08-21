В ДНР возбудили уголовное дело против бывшего декана юрфака за взятку

Сор доказательств о получении взятки деканом юрфака продолжается. Фото: пресс-служба СК РФ

В Донецке возбудили уголовное дело в отношении бывшего декана юридического факультета одного из вузов региона. По версии следствия, декан получил взятку в размере 32 тысяч рублей в декабре 2021 года. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по ДНР.

— По версии следствия, 09.12.2021 декан юридического факультета одного из вузов в Донецке получил взятку в виде денег в сумме 32 000 рублей от посредника, действовавшего в интересах студентов заочной формы. Указанная сумма предназначалась за проставление отметок о сдаче промежуточного семестра по теоретическим и практическим темам с последующим выставлением отметки «удовлетворительно» без фактической их сдачи, — заявили в ведомстве. — Следователем фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас следователи СК продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

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