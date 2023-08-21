МГЕР откроет гуманитарный центр в Шахтерске

Новый гумцентр МГЕР откроют в Шахтерске. Фото: пресс-служба «Единой России»

Волонтеры Молодой Гвардии Единой России (МГЕР) будут помогать эвакуированным жителям из Артемовска и организовывать творческие и спортивные мероприятия в Шахтерске. Для этого в городе откроют гуманитарный центр. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

— В сентябре наши волонтеры из Сахалина отправятся в Шахтерск, который находится под шефством региона. С ними поделятся своим опытом наши ребята из Донецка и Луганска. Они также окажут сахалинским активистам всю необходимую поддержку в работе, — заявил председатель МГЕР Антон Демидов по итогам встречи с главой Шахтерска Александром Шатовым.

Руководителям гуманитарного центра в Шахтерске станет глава Сахалинского регионального отделения Молодой Гвардии Единой России Елена Красильникова.

Напомним, что сейчас более 100 волонтеров МГЕР помогают благоустраивать Мариуполь.

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