В Донецке на улице Маршака снарядами ВСУ поврежден жилой дом

Украинские военные обстреливают жилые кварталы Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецке на улице Маршака украинскими снарядами поврежден жилой дом. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- С 21:00 19 августа до 9:00 20 августа территория Донецка девять раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ. В направлении Киевского, Петровского и Кировского районов укронацисты выпустили 24 снаряда калибром 155 мм, из них 3 кассетного типа, - рассказал в своем телеграм-канале Алексей Кулемзин.

Напомним, что Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 31 раз открывали огонь по ДНР, выпустив по ее территории 104 снаряда и ракеты. Под вражеским огнем оказались Светлодарск, Луганское, Горловка (Калининский, Никитовский районы), Зайцево, Гольмовский, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы) и Макеевка. В ДНР за сутки в результате обстрелов ВСУ ранены два мирных жителя.

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