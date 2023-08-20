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НовостиПолитика20 августа 2023 8:00

В Донецке на улице Маршака снарядами ВСУ поврежден жилой дом

ВСУ за последние двенадцать часов девять раз обстреляли столицу ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Украинские военные обстреливают жилые кварталы

Украинские военные обстреливают жилые кварталы

Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецке на улице Маршака украинскими снарядами поврежден жилой дом. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- С 21:00 19 августа до 9:00 20 августа территория Донецка девять раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ. В направлении Киевского, Петровского и Кировского районов укронацисты выпустили 24 снаряда калибром 155 мм, из них 3 кассетного типа, - рассказал в своем телеграм-канале Алексей Кулемзин.

Напомним, что Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 31 раз открывали огонь по ДНР, выпустив по ее территории 104 снаряда и ракеты. Под вражеским огнем оказались Светлодарск, Луганское, Горловка (Калининский, Никитовский районы), Зайцево, Гольмовский, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы) и Макеевка. В ДНР за сутки в результате обстрелов ВСУ ранены два мирных жителя.

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