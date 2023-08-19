За день ВСУ 18 раз открыли огонь по Донецку, ранена женщина

Украинские боевики выпустили по городу 58 артиллерийских боеприпасов за день (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 19 августа с 09:00 по 21:00 18 раз открыли огонь по Донецку, выпустив 58 различных боеприпасов. В результате обстрелов ранение получила одна мирная жительница. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

— В направлении Куйбышевского, Киевского, Петровского и Кировского районов, а также села Луганское ВСУ выпустили 58 снарядов калибром 155 мм, из них два — кассетного типа. В Куйбышевском районе ранена женщина 1951 года рождения.Снарядами повреждены жилые дома по улице Васильченко, Огинского, Зоологической, Красной и улице В. Исакова, — заявил мэр.

Напомним, что сегодня ВСУ открыли ракетный и артиллерийский огонь по Горловке. В результате обстрела поселка Зайцево ранение получил один мирный житель. ВСУ также выпустили по городу две зажигательные ракеты из реактивной системы залпового огня.

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