В ДНР начнет работу всероссийский проект «Герои с моего двора»

Денис Пушилин встретился с участниками проекта «Герои с нашего двора» из ДНР. Фото: скриншот из видео Пушилин/ТГ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин подписал соглашение о начале работы всероссийского проекта «Герои с нашего двора» с Александром Борматовым. Этот проект охватывает 33 региона и позволяет детям в интерактивной форме узнать историю России.

— Подписали с автором Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» Александром Борматовым соглашение о дальнейшей реализации этого хорошего и доброго проекта у нас в регионе. Он рассказал, что проект охватывает 33 российских региона, его инициировали в Новосибирской области в 2017 году. За это время в нем приняли участие более 27 тысяч талантливых детей. Здорово, что наши дети теперь будут увеличивать количество участников, — заявил Денис Пушилин.

Первые 27 детей из ДНР уже приняли участие в проекте. Они рассказали главе региона о своих впечатлениях.

— Душой отдохнул на встрече с юными участниками Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!». Это 27 наших талантливых ребят, которые недавно вернулись из поездки на «Поезде Героев» и побывали в Новосибирске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Саратове, Волгограде. Уверен, это незабываемый опыт для каждого из них, — подчеркнул Денис Пушилин.

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