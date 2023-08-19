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НовостиОбщество19 августа 2023 14:44

В ДНР утвердили порядок партий в бюллетенях на выборах осенью

Порядок партий в сентябрьских выборах ДНР определили с помощью жеребьевки
Виктория ПОДАРОВА
Выборы в ДНР пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года (архивное фото)

Выборы в ДНР пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецкой Народной Республике утвердили порядок партий в бюллетенях на сентябрьских выборах. Об этом сообщил председатель республиканской избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

— Накануне состоялась жеребьевка. По ее итогам распределись места в бюллетенях. Первой будет партия «Новые люди», второй — «Либерально-демократическая партия России», третьей — «Коммунистическая партия Российской Федерации», четвертой — «Единая Россия», пятой — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», — заявил Высоцкий.

Напомним, что выборы пройдут в Республике с 8 по 10 сентября. Ранее глава избиркома ДНР заявил, что регион полностью готов к проведению выборов в сентябре.

Сегодня ход подготовки помещений для предстоящей работы участковых избирательных комиссий в Мариуполе проверил мэр Олег Моргун. Градоначальник отметил, что подготовка площадок вышла на финишную прямую.

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