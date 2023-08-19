Украинские боевики обстреляли Горловку зажигательными ракетами

Украинские боевики обстреляли Горловку с применением зажигательных ракет (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли ракетный огонь по поселку Зайцево в Никитовском районе Горловки. Боевики обстреляли населенный пункт с применением зажигательных ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 16:25 зафиксирован обстрел поселка Зайцево с позиций украинских боевиков в Щербиновке. ВСУ выпустили по населенному пункту две зажигательные ракеты из реактивной системы залпового огня, — заявили в ведомстве.

Напомним, что за 19 августа Горловка уже два раза раза подвергалась обстрелу со стороны украинских боевиков. ВСУ открыли по Никитовскому району города артиллерийский огонь. В результате украинской агрессии ранение получил один мирный житель 1961 года рождения по улице Рыбалко в поселке Зайцево.

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