В порт Мариуполя прибыл груз с железнобетонными конструкциями для восстановления инфраструктуры

Судно разгрузят за короткий срок благодаря слаженным действиям сотрудников порта (архивное фото). Фото: Пушилин/ТГ

В морской порт Мариуполя прибыло судно с железнобетонными конструкциями. Отгрузка 1908 тонн строительных материалов уже началась. Они нужны для восстановления инфраструктуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта ДНР.

— В морском порту города Мариуполя продолжают прибывать необходимые для восстановления разрушенной инфраструктуры региона стройматериалы. Сегодня под разгрузкой находится судно, которое доставило в Республику груз железобетонных конструкций, — заявили в Минтрансе. — Это далеко не первый подобный груз, данный вид продукции доставляется по морю в Республику на постоянной основе. Всего будет выгружено порядка 1908 тонн груза.

В ведомстве добавили, что судно будет разгружено за короткий срок благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников порта.

Всего морской порт Мариуполя обработал более 70 тысяч тонн грузов.

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