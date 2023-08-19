Санкт-Петербург собрал свыше 300 тонн гумпомощи жителям Мариуполя за все время

Гуманитарную помощь для мариупольцев собирают неравнодушные жители и компании (архивное фото). Фото: Моргун/ТГ

За все время жители и организации Санкт-Петербурга собрали порядка 328,1 тонн гуманитарной помощи для жителей Мариуполя, за последнее время — более 100 тонн. Большой вклад в сбор помощи внесли отзывчивые петербуржцы. Об этом сообщили в администрации северной столицы.

— Подать руку, подставить плечо, поддержать того, кому трудно – это по-нашему, по-петербургски. Сейчас помогаем нашему городу-побратиму Мариуполю. За прошедшее время отправили в город более 100 тонн гуманитарной помощи, — отметили в администрации.

В пресс-службе подчеркнули, что в качестве гумпомощи принимают игрушки, бутылочки и соски для кормления, средства гигиены и молочные смеси для детей, постельные принадлежности, канцтовары, средства личной гигиены и бытовой химии, одежду для взрослых и детей, продукты питания длительного хранения.

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