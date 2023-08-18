В Донецкий филиал фонда «Защитники Отечества» с начала работы поступило более 6 тысяч обращений от граждан

Сейчас отделения фонда «Защитники Отечества» работают в Донецке, Макеевке и Торезе, там ведут прием 28 социальных координаторов. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецкий филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» с начала его работы поступило почти 6 тысяч обращений от граждан. Об этом сообщила ДАН заместитель руководителя по связям с общественностью и государственными органами власти филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Елена Рыбас.

- За время работы филиала фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике было зафиксировано почти 6 тысяч обращений по различным вопросам от более 1700 подопечных социальных координаторов, - отметила она.

По словам Рыбас, в филиале фонда при содействии Минздрава ДНР оказывают адресную помощь в организации лечения, реабилитации, юридической и психологической помощи военнослужащим, содействуют в их трудоустройстве, обучении, оформлении документов и решении бытовых вопросов.

Сейчас филиалы фонда «Защитники Отечества» работают в Донецке, Макеевке и Торезе, там ведут прием 28 социальных координаторов. В сентябре планируется расширить географию отделений и количество работников.

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