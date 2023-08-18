Участником СЭЗ в новых регионах России впервые стала строительная компания

Новый инвестор построит в ДНР жилой дом под льготную ипотеку (архивное фото). Фото: Моргун/ТГ

Участником свободной экономической зоны в новых регионах России впервые стала компания-застройщик. Новый участник планирует построить в Донецкой Народной Республике дом общей площадью 20 000 кв.м. Об этом сообщили в Фонде развития территорий.

— Согласно одобренной Фондом развития территорий инвестиционной декларации, новый участник СЭЗ планирует возвести в ДНР многоэтажный дом общей площадью 20 000 кв.м. Квартиры в новостройке можно будет приобрести с помощью льготной ипотеки для новых регионов по ставке не более 2% годовых, — подчеркнули в Фонде.

Напомним, что ранее шесть компаний стали участниками СЭЗ в новых регионах России, из них четыре — из ДНР и ЛНР. Общий объем инвестиций первых шести участников свободной экономической зоны — более 25 млрд рублей. Компании планируют восстановить мощности семи производств на территории ЛНР и ДНР.

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