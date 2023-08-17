Моргун заявил, что после восстановления аграрный лицей Мариуполя может стать профильным учебным заведением для всего юга ДНР

Сейчас в здании лицея проводятся ремонтно-восстановительные работы. Фото: ТГ/Моргун
Мариупольский профессиональный аграрный лицей, расположенный в поселке Сартана, после проведенных в нем ремонтно-восстановительных работ может стать профильным учебным заведением для всего юга ДНР. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава администрации Мариуполя Олег Моргун.
Он отметил, что по поручению властей Республики ознакомился с текущим состоянием материально-технической базы лицея.
- В корпусе, где могут обучаться 500 человек, уже вставлены окна, требуется перекрыть кровлю, заменить электропроводку и канализацию, перестелить полы и выполнить внутренние работы. Столовой после «прилета» требуется капремонт: окна и кровля подлежат замене. Капремонт нужен и мастерским, - рассказал мэр.
По словам Моргуна, из трех имеющихся общежитий лицея будет работать одно. Сейчас идет ремонт здания, в котором также предстоит еще проложить канализацию.
Кроме того, необходимо оснастить учебное заведение техникой. Сегодня на балансе лицея находятся десять единиц спецтехники, однако вся она устарела - одним только комбайнам перевалило уже за 30 лет.
Однако важно, что у аграрного лицея имеются 800 гектаров земли, на которой студенты смогут проходить практические занятия.
- После выполнения всех мероприятий лицей может стать профильным учебным заведением для всего юга Республики, - заявил Моргун.
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