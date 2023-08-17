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НовостиОбщество17 августа 2023 18:18

Моргун заявил, что после восстановления аграрный лицей Мариуполя может стать профильным учебным заведением для всего юга ДНР

Мариупольский профессиональный аграрный лицей располагает 800 гектарами земли, что делает его незаменимым для проведения практических занятий
Ирина ДМИТРИЕВА
Сейчас в здании лицея проводятся ремонтно-восстановительные работы. Фото: ТГ/Моргун

Сейчас в здании лицея проводятся ремонтно-восстановительные работы. Фото: ТГ/Моргун

Мариупольский профессиональный аграрный лицей, расположенный в поселке Сартана, после проведенных в нем ремонтно-восстановительных работ может стать профильным учебным заведением для всего юга ДНР. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

Он отметил, что по поручению властей Республики ознакомился с текущим состоянием материально-технической базы лицея.

- В корпусе, где могут обучаться 500 человек, уже вставлены окна, требуется перекрыть кровлю, заменить электропроводку и канализацию, перестелить полы и выполнить внутренние работы. Столовой после «прилета» требуется капремонт: окна и кровля подлежат замене. Капремонт нужен и мастерским, - рассказал мэр.

По словам Моргуна, из трех имеющихся общежитий лицея будет работать одно. Сейчас идет ремонт здания, в котором также предстоит еще проложить канализацию.

Кроме того, необходимо оснастить учебное заведение техникой. Сегодня на балансе лицея находятся десять единиц спецтехники, однако вся она устарела - одним только комбайнам перевалило уже за 30 лет.

Однако важно, что у аграрного лицея имеются 800 гектаров земли, на которой студенты смогут проходить практические занятия.

- После выполнения всех мероприятий лицей может стать профильным учебным заведением для всего юга Республики, - заявил Моргун.

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