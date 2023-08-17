Глава Минагропрома ДНР заявил о планах войти в топ-10 регионов России по производству зерна

Глава Минагропрома рассказал о планах войти в топ-10 регионов России, обеспечивающих продуктовую безопасность. Фото: ДАН

Глава министерства агропромышленной политики и продовольствия провел прямую линию с жителями региона. Артем Крамаренко рассказал о планах по развитию сельскохозяйственного сектора на ближайшие пять лет.

— Есть намерение войти в топ-10 регионов-производителей зерновых и зернобобовых культур, и в топ-10 регионов, обеспечивающих продуктовую безопасность, — подчеркнул министр.

Крамаренко также добавил, что одна из главных проблем сельхоз сектора в ДНР — нехватка кадров.

— Одна из острейших проблем — дефицит кадров. Доля специалистов предпенсионного возраста запредельная. Нужны молодые кадры. В правительстве обсуждаем вопрос обновления базы наших техникумов, чтобы обеспечить целевой набор и дальнейшее распределение молодых специалистов на производство, — подчеркнул Министр.

Напомним, что в ранее аграриям ДНР снизили налоговую ставку с 0% до 6%. Эта мера позволит предпринимателям региона увеличить объемы и темпы производства.

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