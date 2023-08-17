ПСБ запустил мобильные офисы в пригороде Мариуполя

Обратиться в мобильный офис ПСБ можно с понедельника по пятницу в пригородных поселках и селах Мариуполя. Фото: пресс-служба банка

Промсвязьбанк открыл передвижные офисы в пригородных поселках и селах Мариуполя. С их помощью жители могут подать заявление на открытие вклада или счета, открыть дебетовую карту «Твой банк» и социальную карту «Для своих», а также проконсультироваться по финансовым вопросам и услугам банка. Об этом сообщили пресс-службе банка.

— Жители населенных пунктов, расположенных вблизи Мариуполя, могут не только приехать в офисы банка ПСБ в городе, но и получить услуги в непосредственной близости от своего места жительства. Специально для их удобства ПСБ организовал работу передвижных офисов – специальных автомобилей для оказания финансовых услуг, — отметили в банке.

Отмечается, что возле Мариуполя работают два мобильных офиса.

— В передвижные пункты кассовых операций работают в поселке Старый Крым и селе Малоянисоль, во вторник — в поселке Сартана и селе Кремневка, в среду — в поселке Ялта и селе Касьяновка, в четверг — в селах Кальчик и Старченково, а в пятницу — в поселке Урзуф и селе Новокрасновка, — заявили в банке.

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