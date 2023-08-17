Верховный суд ДНР приговорил морпехов ВСУ к 22 годам колонии за убийство мужчины под Мариуполем

Двух морпехов ВСУ приговорили к 22 годам колонии строгого режима, заявили в Следственном комитете. Фото: СК РФ

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух боевиков ВСУ к 22 годам лишения свободы в колонии строго режима. Преступники в марте 2023 года убили мирного жителя в поселке Волонтеровка под Мариуполем. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

— Верховным судом ДНР вынесен приговор по уголовному делу в отношении Владимира Пафицевича и Евгения Вахненко. В ночь с 3 на 4 марта 2022 года Пафицевич и Вахненко патрулировали поселок Волонтерова и за нарушение комендантского часа Вахненко задержал безоружного местного жителя в гражданской одежде, — отметили в СК РФ. — Выполняя команду, Пафицевич доставил задержанного в штаб батальона, командир которого после допроса распорядился вернуть мужчину на место задержания и ликвидировать, мотивируя это тем, что последний видел расположение украинских позиций, которые мог выдать противнику.

Украинские боевики застрелили безоружного 44-летнего мужчину из автоматов и повязали на его одежду красную повязку, символизирующую поддержку российской армии.

— В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в содеянном. Приговором суда Пафицевичу и Вахненко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года каждому. Обоим с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — подчеркнули в ведомстве.

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