Жителям новых регионов зачтут стаж, полученный до присоединения к РФ

Владимир Путин подписал указ о зачтении трудового стажа в новых регионах при поступлении на государственную службу РФ. Фото: АП

Владимир Путин подписал указ, согласно которому жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей зачтут трудовой стаж при поступлении на госслужбы, полученный до вхождения регионов в состав России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ распространяется на жителей новых регионов, которые занимали должности депутатов, госслужащих, судей, дипломатов, работников прокуратуры, работников органов местного самоуправления. При этом не учитывается трудовой стаж службы в воинских формированиях, которые признаны террористическими, экстремистскими, периоды участия в противоправных действиях против ДНР и ЛНР или периоды участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил и других формирований Украины.

Указ вступает в силу со дня подписания, то есть с 16 августа, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

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