В ДНР отремонтировали 75% городских дорог от намеченного плана

В ДНР продолжается восстановление внутригородских и республиканских дорог (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регионы-шефы продолжают восстанавливать внутригородские и республиканские дороги в ДНР. Сейчас специалисты привели в порядок 75% дорог от запланированного объема. Об этом сообщили в донецком региональном отделении партии «Единая Россия».

— Уже отремонтировано свыше 75% внутригородских дорог от намеченного. Специалистами от Хабаровского и Камчатского, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ленинградской, Нижнегородской и Свердловской областей, Республики Саха в их подшефных городах выполнено от 80% до 119% запланированных мероприятий по ремонту улично-дорожной сети, — рассказали в партии.

В «ЕР» добавили, что хорошие темпы восстановительных работ видны в Донецке, Ясиноватой, Волновахском и Старобешевском районах. Дороги также ремонтируют в Докучаевске и Снежном.

Напомним, что в Республике ремонтируют дороги и к малым населенным пунктам. Сейчас специалисты укладывают асфальт на дороге к двум селам Ванюшкино и Самойлово в Новоазовском районе ДНР.

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