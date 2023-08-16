В ДНР продолжают ремонт подъездной дороги к двум населенным пунктам в Новоазовском районе

Этот участок дороги ведет к нескольким небольшим населенным пунктам на юге Республики. Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике продолжают ремонт подъездной дороги к двум малым населенным пунктам, расположенным в Новоазовском районе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

- Сейчас специалисты проводят укладку около 3,5 км нового асфальтобетонного покрытия подъездной дороги к двум малым населенным пунктам района - Ванюшкино и Самойлово, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что этот участок дороги ведет еще к нескольким небольшим населенным пунктам на юге Республики - селам Хомутово, Витара, Ковское, Кузнецы и Клинкино. Этой дорогой жители могут добраться к почте, магазинам, Дому культуры и знаменитому заповеднику «Хомутовская степь».

Тем временем в Волновахском районе ДНР специалисты из Челябинской области заканчивают ремонт дорог. Сейчас южноуральские бригады дорожников из шефского региона занимаются укладкой выравнивающего слоя и выкладкой бордюров по улице Менделеева в Волновахе. По плану на 2023 год это последний участок дорожного полотна, который должна была отремонтировать Челябинская область.

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