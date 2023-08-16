В центре Донецка обнаружили кассетный боеприпас

Обезвреживание ВОП займутся саперы МЧС. Фото: МЧС РФ

Неразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в центре Донецке возле остановки «Донецк-Сити». Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

— На остановке возле ТРЦ «Донецк Сити» обнаружен боеприпас из снаряда кассетного типа, который, предположительно, был выпущен ранее украинскими боевиками, — отметил градоначальник.

Алексей Кулемзин добавил, что при обнаружении ВОП необходимо звонить в МЧС.

— Будьте осторожны, смотрите под ноги при ходьбе, информируйте детей об опасности. При обнаружении взрывоопасных предметов звоните по телефону 101, — подчеркнул глава городской администрации.

Напомним, что вчера в поселке Доломитное в Горловке подорвался мужчина на противопехотной мине «Лепесток». Пострадавшего госпитализировали, сейчас мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь. Врио Главы ДНР заявил, что за год на противопехотных минах подорвались 11 детей в ДНР.

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