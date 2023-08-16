Сахалин передал Шахтерску десять современных трансформаторных подстанций

Еще две современные трансформаторные подстанции заработают в Шахтерске к 1 сентября (архивное фото). Фото: Минугля ДНР

Сахалинская область передала подшефному Шахтерску десять современный трансформаторных подстанций. Реконструкция системы электроснабжения города проходит впервые за последние десятилетия. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Шатов.

— В Шахтерском районе и городе проведена реконструкция систем электроснабжения за последние десятилетия. На смену десяти аварийным трансформаторным подстанциям пришли современные, оборудованные по последнему слову техники. Их приобрели и установили друзья — сахалинцы, — рассказал градоначальник.

Мэр добавил, что подстанции заменили в районах, которые отдалены от центра города, а также в частном секторе.

— Из 10 новых ТП уже запущено 8. Остальные заработают к 1 сентября, — подчеркнул мэр.

Напомним, что ранее Сахалинская область начала восстанавливать спортивный комплекс школьного стадиона в Шахтерске. Сейчас шеф-регион завершает укладку искусственной травы на площадке для игры в мини-футбол.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два пункта пропуска на админгранице ДНР и Ростовской области оснастят сканерами для досмотра грузов

В ДНР значительно ускорят процедуру досмотра машин на КПП «Весело-Вознесенка» и «Матвеев Курган» (подробнее)