ВСУ за сутки ранили четырех мирных жителей ДНР

Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР свыше 150 боеприпасов (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки 47 раз открыли огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив 154 боеприпаса. В результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя в Донецке и Горловке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены пять жилых домов в Киевском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Под огнем оказались семь населенных пунктов Республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Александровка, — завили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении противник ВСУ совершили 30 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

— На горловском направлении зафиксировано семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском — десять обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, — добавили в ведомстве.

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