Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 августа 2023 5:39

ВСУ за сутки ранили четырех мирных жителей ДНР

Украинские войска выпустили по ДНР более 150 различных боеприпасов
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР свыше 150 боеприпасов (архивное фото)

Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР свыше 150 боеприпасов (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки 47 раз открыли огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив 154 боеприпаса. В результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя в Донецке и Горловке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены пять жилых домов в Киевском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Под огнем оказались семь населенных пунктов Республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Александровка, — завили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении противник ВСУ совершили 30 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

— На горловском направлении зафиксировано семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском — десять обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, — добавили в ведомстве.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Петровском районе Донецка обстрелами ВСУ повреждены два многоквартирных дома, ранена женщина

По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 августа поступила дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения (подробнее)