В Донецке проверили состояние городского электротранспорта

В Донецке проверили работу трамвайных и троллейбусных маршрутов. Фото: ТГ/Кулемзин
В Донецке по поручению врио Главы ДНР Пушилина продолжают проверку санитарно-технического состояния транспортных средств. На этот раз специалисты осмотрели городской электротранспорт. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
- Сегодня были проверены трамвайные маршруты №№ 3, 4, 5, 8, а также троллейбусно-автобусный маршрут № 2. Выявлены некоторые недостатки, которые будут устранены в течение 2-3 дней, - проинформировал он.
По словам мэра, в городе вместе со специалистами из Москвы проводят замену подвижного состава.
- На сегодняшний день получены 5 автобусов «ЛиАЗ», которые эксплуатируются на маршруте № 2. В ближайшее время ожидается получение новой партии, - заявил Кулемзин.
Сообщается также, что московские инженеры обследовали состояние контактной сети, рельсов, депо и автотранспортного подразделения предприятия «Донэлектроавтотранс». Сейчас проектный институт города-шефа Москвы работает над составлением технического задания.
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