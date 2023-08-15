В ДНР создадут молодежный совет по развитию и поддержке инициатив в сфере науки

Совет по развитию и поддержке инициатив в научной сфере начнут работу осенью 2023 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Молодежный совет по развитию и поддержке инициатив в сфере науки появится в Донецкой Народной Республике. Соответствующий законопроект уже разработан. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал председатель Комитета по науке и технологиям ДНР Олег Демченко.

— Будет создан молодежный совет по развитию и поддержке инициатив в сфере науки, инноваций при Комитете по науке и технологиям ДНР. Сегодня мы ведем работу с Молодежным парламентом Республики, уже подготовлен соответствующий проект положения, — заявил председатель.

Олег Демченко добавил, что совет начнет работу в сентябре. К нему привлекут активную молодежь.

— В сентябре планируется осуществить его запуск и привлечь активных молодых людей в реализацию отдельных проектов и инициатив, — добавил Демченко.

Напомним, что ранее Минобрнауки РФ опубликовало список корпусов вузов и научных организаций, которые нуждаются в восстановлении. Туда вошли 239 объектов. Отремонтировать в текущем году планируют 68 организаций из списка.

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