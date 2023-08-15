Скончалась шестилетняя девочка, выпавшая из окна в Горловке 10 августа

За жизнь шестилетней девочки из Горловки пять дней боролись врачи, но спасти ее не удалось Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Горловке умерла шестилетняя девочка, выпавшая из окна 10 августа. Она облокотилась на москитную сетку на балконе. За ее жизнь пять дней боролись врачи. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

— Сегодня в 12 часов дня Катюша умерла! Царство Небесное маленькому ангелу Донбасса! Низкий поклон медикам! Они боролись до конца. Но увы, — написал градоначальник.

Напомним, что трагедия произошла 10 августа. Шестилетний ребенок оперся на москитную сетку на балконе и выпал из окна. У девочки диагностировали тяжелые травмы, она пять дней находилась в тяжелом состоянии.

Иван Приходько напомнил, что горловчане уже девять лет живут под обстрелами и основное внимание уделяют военной опасности, зачастую забывая о бытовых мерах предосторожности. Мэр призвал беречь самое дорогое, что есть в жизни — детей.

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