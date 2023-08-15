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НовостиПроисшествия15 августа 2023 10:43

Скончалась шестилетняя девочка, выпавшая из окна в Горловке 10 августа

За жизнь шестилетней девочки, выпавшей из окна в Горловке, пять дней боролись врачи
Виктория ПОДАРОВА
За жизнь шестилетней девочки из Горловки пять дней боролись врачи, но спасти ее не удалось

За жизнь шестилетней девочки из Горловки пять дней боролись врачи, но спасти ее не удалось

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Горловке умерла шестилетняя девочка, выпавшая из окна 10 августа. Она облокотилась на москитную сетку на балконе. За ее жизнь пять дней боролись врачи. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

— Сегодня в 12 часов дня Катюша умерла! Царство Небесное маленькому ангелу Донбасса! Низкий поклон медикам! Они боролись до конца. Но увы, — написал градоначальник.

Напомним, что трагедия произошла 10 августа. Шестилетний ребенок оперся на москитную сетку на балконе и выпал из окна. У девочки диагностировали тяжелые травмы, она пять дней находилась в тяжелом состоянии.

Иван Приходько напомнил, что горловчане уже девять лет живут под обстрелами и основное внимание уделяют военной опасности, зачастую забывая о бытовых мерах предосторожности. Мэр призвал беречь самое дорогое, что есть в жизни — детей.

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