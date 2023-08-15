Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика ВСУ, расстрелявшего четырех людей

Боевика ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел мирных жителей Мариуполя в апреле 2022 года. Фото: СК РФ

Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор боевику ВСУ, который расстрелял четырех мирных жителей Мариуполе в апреле 2022 года. Боевик совершил не менее 27 выстрелов, потерпевшие скончались на месте. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

— Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 23 отдельного мотопехотного батальона 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Василию Шитре. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, — заявили в ведомстве.

Боевик дал показания, из которых следует, что он не видел у гражданских лиц оружия и видимой угрозы люди для него не представляли.

— Приговором суда Шитре назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, — подчеркнули в СК РФ.

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