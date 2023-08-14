Бывший мэр Дебальцево победил во Всероссийском конкурсе управленцев

Финал конкурса проходил в Новосибирске. Фото: Личный архив Игоря Захаревича
Бывший мэр города Дебальцево Игорь Захаревич победил во Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры строительной отрасли», пройдя в топ-30 финалистов. Об этом он рассказал в беседе с ДАН.
По словам Захаревича, финал конкурса проходил в Новосибирске. Там бывший мэр Дебальцево представил на суд жюри свой проект.
- Всего по результатам данного конкурса лауреатами стали 30 человек, в числе которых ваш покорный слуга. Я победил с проектом по строительству мусороперерабатывающего завода с последующим созданием техноэкопарка замкнутого цикла в Макеевке, - рассказал победитель.
Сообщается также, что после победы в конкурсе Захаревич вошел в кадровый резерв Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В ближайшее время финалисты конкурса встретятся с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и обсудят реализацию своих идей.
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