В Мариуполе установят систему экстренного оповещения населения и камеры фото- и видеофиксации для быстрого реагирования на ЧС

Городские власти осмотрели здание, где после проведения ремонта планируют размесить Единый информационный центр. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе организуют полноценную работу комплексной системы экстренного оповещения населения, а также установят камеры фото- и видео фиксации в рамках реализации проекта АПК «Безопасный город». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он рассказал, что вместе со своим заместителем Богданом Перепечаем осмотрел здание, где после проведения ремонта планируют размесить Единый информационный центр.

- Этот центр объединит все коммуникации систем комплексного оповещения, систему видеонаблюдения и единую дежурно-диспетчерскую службу, - пояснил Моргун.

По мнению мэра, работа такой службы позволит властям и экстренным службам оперативнее реагировать на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных происшествий.

- Напомню, в Мариуполе продолжает работу круглосуточный номер диспетчера городской администрации. Консультацию можно получить по телефону: +7-949-500-93-39, - заявил мэр.

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