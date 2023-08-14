Пушилин сообщил о состоянии ребенка, раненого при обстреле ВСУ дальнобойными ракетами поселка Юрьевка на юге ДНР

Ребенок получил легкие телесные повреждения в результате обстрела Фото: Олег УКЛАДОВ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил о состоянии ребенка, раненого в поселке Юрьевка на юге Республики 14 августа.

Он уточнил, что населенный пункт был обстрелян украинскими войсками посредством дальнобойных ракет.

- Сегодня противник обстрелял дальнобойными ракетами поселок Юрьевка на юге Республики, в результате чего пострадал шестилетний ребенок, он получил легкие телесные повреждения, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Сообщается также, что ранения различной степени тяжести в этот день получили еще пять человек - в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Под огонь ВСУ также попали пять жилых домов, линия электропередач и трансформаторная подстанция в Донецке и Горловке. Всего в Республике зафиксировали 33 обстрела украинских войск, выпустивших 96 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, и дальнобойных ракет.

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