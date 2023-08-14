В ДНР планируют предоставлять субсидии предприятиям по вывозу мусора

В ДНР доставят мусорные контейнеры и спецтехнику для вывоза твердых отходов, заявил Денис Пушилин Фото: Андрей АБРАМОВ

Власти Донецкой Народной Республики прорабатывают возможность предоставления субсидий предприятиям, которые занимаются вывозом мусора в регионе. Это позволит сохранить низкие тарифы и повысить зарплаты сотрудникам компаний. О мерах по стабилизации ситуации с вывозом мусора в Республике доложил вице-премьер Владимир Ежиков на оперативном совещании с врио Главы ДНР.

— Прорабатывается вопрос предоставления субсидии на компенсацию разницы в тарифах предприятиям, оказывающим услуги вывоза ТКО, что позволит сохранить низкие тарифы для населения и при этом повысить заработную плату сотрудникам предприятий — из-за низкого ее уровня наблюдается дефицит кадров, — отметил Денис Пушилин.

Врио Главы ДНР добавил, что в Республику доставят более четырех тысяч мусорных контейнеров и спецтехнику.

— До конца года предусмотрено поставить в города и районы более 4 тысяч контейнеров, из них почти половина для Донецка, и 31 единицу техники для вывоза мусора. Почти 8,5 тысячи контейнерных площадок требуют соответствующего обустройства, поручил изыскать возможность улучшить ситуацию главам городов и районов. Поручил усилить контроль за соблюдением графика вывоза ТКО в населенных пунктах, — заявил глава региона.

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