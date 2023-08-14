В Мариуполе продолжают подготовку к отопительному сезону

Специалисты находят и оперативно устраняют аварии на теплосетях Мариуполя (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мариуполе продолжается подготовка к отопительному сезону. Специалисты выявляют и устраняют повреждения теплосетей. Об этом по итогам оперативного совещания с руководителями ведомств, главами районов и директорами коммунальных служб рассказал мэр приморского города Олег Моргун.

— Определили задачи на текущую неделю. Среди них — подготовка к осенне-зимнему сезону, продолжаем мониторинг состояния городских инженерных сетей, оперативно выявляем и устраняем повреждения, — отметил градоначальник.

На совещании также обсудили формирование списка барачных домов, которые нужно отремонтировать, уборку строительного мусора и благоустройство улиц, демонтаж МАФов.

— На этой неделе также продолжу выезды на объекты восстановления городского жилого фонда, проведу встречи с руководителями подрядных организаций, — добавил мэр.

Напомним, что в Енакиево к отопительному сезону подготовили почти 600 жилых домов. Строители из Ленобласти также пробурили 40 скважин, которые обеспечат бесперебойную подачу воды.

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