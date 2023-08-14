В Донецке заочно осудили боевика ВСУ, снимавшего преступления на камеру

Боевику назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии строгого режима. Фото: ДАН

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил боевика ВСУ к пожизненному заключению. Николай Кущ, проходивший военную службу в националистическом полке «Азов»* обвиняется в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

— Следствием и судом установлено, что в апреле 2022 года Кущ и сослуживцы, выполняли задачу по охране и обороне занимаемой территории. Заметив в один из дней у сгоревшей боевой машины пехоты военнослужащего ДНР, украинские военнослужащие открыли по нему стрельбу, в ходе которой он был тяжело ранен, выронил автомат и упал. Невзирая на его беспомощное состояние, Кущ приблизился и выстрелил ему в голову, — отметили в ведомстве.

Позже в одном из телеграм-каналов появилось видео, где Кущ совершает преступление в отношении военнослужащего ДНР. Видео снято на камеру, закрепленную на каске боевика.

— Решением суда Кущу заочно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, — подчеркнули в ведомстве.

* — организация, запрещенная в РФ

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