В Горловке устранили 130 прорывов водопровода за две недели

За две недели специалисты водоканала Горловки отремонтировали 180 метров водопроводных сетей. Фото: Минстрой ДНР

За две недели ремонтные бригады водоканала устранили 130 прорывов труб в Горловке. Специалисты заменили боле 180 метров сетей, очистили колодцы и ликвидировали 190 засоров. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики.

— Для специалистов горловского водоканала август начался активно. За 2 недели ремонтные бригады заменили более 180 метров водопроводных сетей, устранили более 130 порывов, прочистили более 2 тыс. метров сетей водоотведения, ликвидировали 190 засоров на канализационных сетях, очистили 13 водопроводных и 21 канализационных колодцев, — подчеркнули в ведомстве.

В Горловке продолжаются и плановые работы на очистных станциях. Ремонтные бригады отремонтировали воздуховод и ограждения распределительной камеры. До этого специалисты устраняли там последствия обстрела вооруженных формирований Украины.

Напомним, что в городе продолжается ремонт дорог. Ранее в Минстрое ДНР заявили о планах по восстановлению дорожного полотна на проспекте Ленина.

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