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НовостиОбщество11 августа 2023 18:37

Аграрии ДНР заготовили свыше 36 тысяч тонн корма для животных

Аграрии ДНР заготовили корм для животных с полей площадью 6,7 тысяч га
Виктория ПОДАРОВА
Аграрии региона собрали свыше 36 тысяч тонн корма для животных (архивное фото)

Аграрии региона собрали свыше 36 тысяч тонн корма для животных (архивное фото)

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Донецкой Народной Республике продолжается заготовка грубых кормов для животных. Аграриям региона удалось заготовить свыше 36 тысяч тонн кормов к 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

— C начала кормозаготовительной кампании 2023 года аграриями отрасли животноводства с общей площади порядка 6,7 тыс. га заготовлено грубых кормов – 36,2 тыс. тонн, в том числе: сенажа – 27,9 тыс. тонн, сена – 8,3 тыс. тонн. Работы по заготовке кормов продолжаются, — заявили в ведомстве.

Напомним, к началу августа уборочная кампания в Донецкой Народной Республике пересекла экватор. Аграрии собрали урожай с более половины полей региона. В ДНР намолочено больше 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.

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