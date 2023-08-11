Аграрии ДНР заготовили свыше 36 тысяч тонн корма для животных

Аграрии региона собрали свыше 36 тысяч тонн корма для животных (архивное фото) Фото: Евгения ГУСЕВА

В Донецкой Народной Республике продолжается заготовка грубых кормов для животных. Аграриям региона удалось заготовить свыше 36 тысяч тонн кормов к 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

— C начала кормозаготовительной кампании 2023 года аграриями отрасли животноводства с общей площади порядка 6,7 тыс. га заготовлено грубых кормов – 36,2 тыс. тонн, в том числе: сенажа – 27,9 тыс. тонн, сена – 8,3 тыс. тонн. Работы по заготовке кормов продолжаются, — заявили в ведомстве.

Напомним, к началу августа уборочная кампания в Донецкой Народной Республике пересекла экватор. Аграрии собрали урожай с более половины полей региона. В ДНР намолочено больше 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.

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