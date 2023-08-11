Олег Моргун поздравил строителей Мариуполя и Старого Крыма

Моргун поздравил строителей из Мариуполя и поселка Старый Крым. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун поздравил строительные бригады приморского города и Старого Крыма с наступающим профессиональным праздникам. Мэр вручил благодарности и продуктовые наборы.

— С наступающим профессиональным праздником поздравил участников строительных бригад поселка городского типа Старый Крым, а также Жовтневого и Приморского районов Мариуполя. Вручил благодарности и продуктовые наборы. Выразил слова признательности ребятам, которые заняты трудом достойным уважения — восстановлением родного города, — отметил градоначальник.

Напомним, что вчера Олег Моргун и его заместитель посетили коллективы, которые работают в Сартане, Талаковке, Ильичевском, Жовтневом и Орджоникидзевском районах Мариуполя. Строителям также вручили продуктовые наборы и благодарности.

Всего в восстановлении Республики принимают участие 30 тысяч специалистов.

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