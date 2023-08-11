Шесть человек пострадали в ДТП в Мариуполе

В ДТП пострадали шесть человек: водитель и пассажиры автомобиля, а также два пешехода. Фото: МВД ДНР

В результате ДТП в Орджоникидзевском районе Мариуполя 10 августа пострадали шесть человек. Водитель автомобиля ВАЗ-217320 не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и въехал в Toyota Camry, которая наехала на двух пешеходов и врезалась в автомобиль МАЗ, стоящий у обочины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД ДНР.

— Водитель автомобиля ВАЗ-217320 на мокрой от осадков дороге не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим впереди автомобилем Toyota Camry. После столкновения автомобиль Toyota в неуправляемом состоянии продолжил движение и совершил наезд на стоящих перед автомобилем двух пешеходов, — отметили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира ВАЗ, а также два пешехода.

Напомним, что вчера в ДТП в Волновахском районе ДНР погибли два человека. Минтранс проведет разбирательство в причинах аварии и примет меры, чтобы не допускать смертельных ДТП в будущем.

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