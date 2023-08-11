В ДНР восстановили прямое автобусное сообщение между Ясиноватой и Донецком

Всего на линии находятся два автобуса, третий в резерве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобусный маршрут, который напрямую соединяет Ясиноватую и Донецк, возобновил свою работу после полуторагодового простоя из-за боевых действий. Об этом сообщил ДАН мэр города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что между городами начал курсировать автобус № 106.

- С Донецка он ходит с донецкого автовокзала «Южный», стоимость билета составляет 60 рублей. Всего на работе находится два автобуса, третий в резерве, - рассказал градоначальник.

По словам Шевченко, машины - марки ПАЗ, они абсолютно новые, с установленными внутри кондиционерами, чтобы пассажирам в дороге было комфортно и удобно. Мэр Ясиноватой уточнил, что автобусный рейс на Донецк работает ежедневно с 06:00 до 19:00. Потребность данного маршрута у местного населения очень высокая.

Напомним, что прямое автобусное сообщение между Ясиноватой и Донецком было приостановлено в феврале 2022 года с началом специальной военной операции.

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