В ДНР внедрят автофиксацию нарушений ПДД

В Республике появится автоматическая фиксация нарушений ПДД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Донецкой Народной Республике планируют внедрить автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения. Для этого будут использовать фото- и видеокамеры. Об этом заявили в пресс-службе министерства связи региона.

— Использование технических средств позволит исключить субъективизм при выявлении правонарушений и последующем принятии мер административного воздействия, — заявили в ведомстве.

С помощью техсредств в Республике уменьшиться количество аварий и пострадавших в них, добавили в Минсвязи.

Напомним, что министерство транспорта начнет разбирательство по факту аварии под Волновахой. В результате ДТП погибли два человека — водитель и пассажир легкового автомобиля. По предварительной информации, водитель не справился с управлением машины из-за влажной после дождя дороги и столкнулся с грузовиком. Глава Минтранса заявил, что будет держать на особом контроле ситуации, где причиной аварии стало плохое состояние дороги.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский боевик осужден на 25 лет лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя в апреле 2022 года

Верховный суд ДНР вынес приговор расстрелявшему мирного жителя боевику ВСУ (подробнее)