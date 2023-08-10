«Дом. РФ» отремонтирует 150 лифтов в ДНР за свой счет

К ремонту лифтов в ДНР привлекли госкомпанию «Дом.РФ». Фото: ДАН

Финансовый институт «Дом.РФ» восстановит в ДНР порядка 150 лифтов за свой счет. Власти Донецкой Народной Республики и госкомпания договорились о сотрудничестве. Об этом рассказал министр строительства и жилищко-коммунального хозяйства региона Николай Циганов.

— Договорились с компанией «ДОМ.РФ», что в 2023 году они заменят за свой счет около 150 лифтов. Это только начало, — заявил глава Минстроя в ходе прямой линии.

Министр подчеркнул, что ДНР сейчас — самая большая стройка на территории России.

— Помощь оказывают 28 регионов-шефов. В работах задействовано 30 тысяч специалистов и более трех тысяч единиц спецтехники, — подчеркнул Циганов.

Напомним, что к замене лифтов и лифтового оборудования в Мариуполе привлекут специалистов из Крыма и Башкирии. Всего на балансе администрации города числится 1553 лифта.

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