К рядам «Единой России» в новых регионах присоединились более ста тысяч человек

Число членов партии «Единая Россия» в новых регионах страны растет. Фото: ДАН
Более ста тысяч человек в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях получили партийные билеты «Единой России». Донецк занял шестое место по количеству членов партии среди всех регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
— Партстроительство идет. 100 тысяч человек (во всех четырех регионах) уже имеют членский билет. Люди видят, что им помогают. И помощь реальная. Это не просто лозунги и появление вывесок других политических партий накануне избирательной кампании, — заявил глава центрального исполкома партии Александр Сидякин.
Сидякин добавил, что по количеству членов партии Донецк опережают только большие субъекты России — Московская область, Башкортостан, Татарстан и другие.
Напомним, что «ЕР» доставила в Мариуполь порядка 1,2 миллиона гуманитарных наборов. Всего жители новых регионов России получили свыше 72 тысяч тонн гумпомощи от партии.
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