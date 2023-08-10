Украинский боевик осужден на 25 лет лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя в апреле 2022 года

Боевику назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор боевику ВСУ Анатолию Килюшкину за расстрел мирного жителя Мариуполя. За убийство из пистолета-пулемета суд назначил Килюшкину наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Республики.

— Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего командира 1 отделения 1 взвода 3 роты 2 батальона отдельного отряда специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины Анатолия Килюшика. Исполняя приказ Килюшик А. вывел мужчину на улицу и отойдя немного в сторону жилых домов произвел из пистолета-пулемета не менее двух прицельных выстрелов, в голову и верхнюю часть туловища мужчины, от которых он скончался на месте преступления, — заявили в ведомстве.

Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда. Сумма компенсации — 20 миллионов рублей.

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