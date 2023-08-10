«Единая Россия» доставила 1,2 миллиона гумнаборов жителям Мариуполя

«Единая Россия» раздала жителям новых регионов России более 72 тысяч тонн гуманитарной помощи (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» раздала жителям Мариуполя 1,2 миллиона тонн гуманитарных наборов. Волонтеры разносили помощь по дворам — раздавали еду и лекарства, привозили врачей. Об этом заявил руководитель центрального исполкома «ЕР» Александр Сидякин.

— Наши волонтеры разносили помощь по домам. Не ограничивались только едой. Раздавали медикаменты, привозили врачей, разворачивали пункты оказания юридической помощи, помогали искать пропавших людей, — подчеркнул Сидякин.

Глава исполкома добавил, что «Единая Россия» привезла более 72 тысяч тонн гуманитарной помощи в новые регионы страны.

Партия также помогает военнослужащим. Ранее Единая Россия» и фонд «Наша Правда» доставили гумпомощь бойцам в ДНР. Бойцам привезли оборудование для создания пункта разведки и дроны.

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