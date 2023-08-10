Новосибирцы отремонтировали четыре жилых дома в Мариуполе

Новосибирцы завершили ремонт четырех из планируемых 12 домов в Мариуполе. Фото: администрация города

Специалисты из Новосибирской области завершили ремонт в двух многоквартирных жилых домах на улице Победы в Мариуполе. Строители восстановили фундамент и несущие конструкции, заменили окна, отремонтировали лестничные пролеты. Всего специалисты планируют отремонтировать 12 домов в городе. Об этом сообщили в администрации Мариуполя.

— В многоквартирном доме по улице Победы, 47 специалисты восстановили кирпичную кладку наружных стен, фундамент здания, провели монтаж балконных плит, усилили несущие конструкции дома. Выполнили полный монтаж кровли и водосточной системы, ремонт чердака и монтаж всех инженерных систем, — отметили в администрации. — Установили недостающие окна и привели в порядок сохранившиеся, установили двери и отремонтировали подъезды.

В доме по адресу улица Победы, 49 также завершен монтаж инженерных коммуникаций и крыши.

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