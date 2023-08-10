Новые регионы России впервые получат региональную субсидию

Минпромторг выделит средства на развитие промышленности в том числе в новых регионах

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области впервые получат субсидию на развитие региональных программ промышленности. Минпромторг распределит финансовую помощь в размере 3,3 миллиардов рублей по 73 субъектам России. Об этом сообщили в Правительстве РФ.

— Единая региональная субсидия позволяет возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные фонды развития промышленности. Это эффективный и востребованный сегодня в регионах инструмент, — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Всего на софинансирование программ развития региональной промышленности в 2021-2024 годах Правительство выделило 11, 3 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на докапитализацию региональных фондов развития промышленности.

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