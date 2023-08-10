Под Мариуполем начали обустраивать подходы к мосту через реку Кальмиус

Общая протяженность объекта с подходами составит 440 метров. Фото: Администрация города Мариуполя

В селе Павлополь под Мариуполем приступили к обустройству подходов к мосту через реку Кальмиус. Об этом сообщили в администрации города.

Там пояснили, что старый мост сильно пострадал от обстрелов ВСУ и уже не подлежал восстановлению.

- Новый мост - это транспортная магистраль, которая ведет к железнодорожной станции «Кальчик», соединяет Новоазовский и Тельмановский округа и является объездным маршрутом вокруг Мариуполя при проезде к Володарскому и Мангушскому муниципальным округам, - заявили в мэрии.

Сообщается, что работы по обустройству подходов к мосту проводят строители из Московской области. Сейчас они укладывают щебеночное основание по дамбе Павлопольского водохранилища, после чего уложат асфальтовое покрытие.

Общая протяженность объекта с подходами составит 440 метров. На данный момент он уже готов на 90%. Завершить работы строители планируют в третьем квартале 2023 года.

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