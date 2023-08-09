Преподаватели из ДНР отправятся на форум классных руководителей и наставников в Москву

Среди спикеров форума — эксперты в области педагогики и других наук. Фото: пресс-служба форума

Педагоги из Донецкой Народной Республики впервые примут участие во Всероссийском форуме классных руководителей и наставников. Всего на образовательное мероприятие приедут три тысячи педагогов из 89 регионов России. Об этом рассказала министр науки и образования Республики Ольга Колударова.

— Форум проводится Минпросвещения РФ по поручению Президента РФ Владимира Путина. Это одно из основных мероприятий Года педагога и наставника, цель которого — повысить статус профессии педагога, — рассказала министр.

В пресс-службе форума добавили, что программа мероприятия посвящена актуальным вопросам педагогики и воспитания, разным сферам деятельности классного руководителя или куратора группы в СПО.

Форум пройдет с 3 по 7 октября в Москве. 5 октября для всех участников мероприятия пройдет концерт ко Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце.

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