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НовостиОбщество9 августа 2023 13:58

Коллекция будущего музея трудовой доблести Донбасса насчитывает 120 экспонатов

К сбору экспонатов для будущего музея трудовой доблести Донбасса призвали присоединиться местных жителей
Виктория ПОДАРОВА
Экспонаты, отражающие трудовой подвиг жителей Донбасса, необходимо приносить в ДРКМ. Фото: пресс-служба музея

Экспонаты, отражающие трудовой подвиг жителей Донбасса, необходимо приносить в ДРКМ. Фото: пресс-служба музея

120 музейных предметов стали основой коллекции музея трудовой доблести Донбасса. Акция по сбору экспонатов продолжается. Местных жителей просят передавать в музейную коллекцию архивные документы, фотографии и предметы, которые отражают трудовой подвиг жителей региона. Об этом рассказали в министерстве культуры ДНР.

— Музей трудовой доблести Донбасса станет консолидирующей площадкой для сохранения и популяризации трудовой истории Донбасса. С марта 2023 года объявлена Акция по сбору экспонатов для нового музея. На сегодняшний день собрано свыше 120 музейных предметов, раскрывающие трудовой подвиг представителей различных профессий нашего края, — заявили в ведомстве.

В Минкультуры подчеркнули, что в музей можно передать фотографии, документы, награды, рабочий инструмент, продукцию предприятий, авторские разработки и другое. Экспонаты принимают в Донецком республиканском краеведческом музее по адресу: улица Челюскинцев, 189а.

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