Российские актеры Виктория Тарасова и Павел Деревянко навестили раненых бойцов в больнице Харцызска

Российские актеры приехали поддержать раненых бойцов. Фото: Министерство здравоохранения ДНР

Российские актеры Виктория Тарасова и Павел Деревянко навестили раненых бойцов в Харцызской центральной городской больнице, для поддержания боевого духа солдат. Об этом сообщает министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Сегодня Харцызскую центральную городскую больницу посетили российские актеры театра и кино Виктория Тарасова и Павел Деревянко. Актеры навестили раненых в отделении травматологии и хирургии, для поддержания боевого духа солдат, которые признались, что такая поддержка для них сейчас особенно важна, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что 46-летний актер Павел Деревянко известен публике как яркий и харизматичный российский актер театра и кино. Он легко вживается как в роли отрицательных, так и положительных героев, вызывая у публики восхищение. Павел Деревянко сыграл в более 120 картинах.

Виктория Тарасова популярная актриса театра и кино, телеведущая. Она звезда сериалов «Глухарь», «Карпов» и «Пятницкий», в которых сыграла роль Ирины Зиминой.

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