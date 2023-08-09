В Першотравневом районе ДНР планируют строительство ипотечного жилья

Планируется выделить большие участки под ипотечное строительство - как под многоквартирные дома, так и частные. Фото: Минстрой ДНР

Московские специалисты приступили к разработке мастер-плана для Першотравневого района ДНР, где будут предусмотрены сразу несколько направлений развития территории. В том числе строительство ипотечного жилья. Об этом сообщил ДАН руководитель районной администрации Борис Трима.

Он уточнил, что эксперты разрабатывают план до 2035 года.

- Занимаемся вместе с Курском и Москвой мастер-планом, который определит пути развития района до 2035 года. Он определяет четыре пути экономического развития: традиционный сельскохозяйственный, предусматривается переработка, потому что у нас сейчас не очень много перерабатывающих предприятий, курортный вектор и логистический, - пояснил Трима.

По словам главы администрации района, кроме этого, планируется выделить большие участки под ипотечное строительство - как под многоквартирные дома, так и частные. Сообщается также, в мастер-план войдет и обустройство глэмпингов на Белосарайской косе и в Ялте, других общественных пространств.

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