Мэрия и жители Грозного передали гумпомощь в Мариуполь

Из переданных продуктов сформируют наборы для нуждающихся жителей Мариуполя. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя встретил очередной гуманитарный конвой из Чеченской Республики. В него вошли продукты питания, которые станут частью гуманитарных наборов для социально незащищенных категорий населения. Об этом сообщил мэр приморского города Олег Моргун.

— От братского народа Чеченской Республики это не первая гуманитарная помощь. Ранее по поручению Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова неоднократно доставлял мариуполяцам одежду и необходимые продукты питания. В этот раз помощь пришла от мэра и жителей нашего города-побратима Грозного, — поделился градоначальник.

Олег Моргун подчеркнул, что крупы, мука и макаронные изделия, которые передали из Грозного, станут частью продуктовых наборов для нуждающихся.

— Выражаю искренние слова благодарности Хас-Магомед Кадырову и всему народу Чеченской Республики за постоянную и своевременную поддержку мариупольцев, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, — добил мэр.

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