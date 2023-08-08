В ДНР разработали проект по очистке шахтных вод для налаживания водоснабжения в Снежном

Специалисты предлагают использовать шахтные воды в хозяйственно-бытовых нуждах Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В ДНР разработали проект по использованию шахтных вод для налаживания водоснабжения в Снежном. Согласно разработке, новый комплекс по очистке такой воды сможет покрыть около 90% потребностей хозяйственно-питьевого водоснабжения города. Об этом сообщил на брифинге в ДАН начальник отдела строительного проектирования и инженерных изысканий проектного института Донгипрошахт Антон Синявский.

Он уточнил, что проект был разработан на примере шахты «Миусская» в Снежном. Было предложено построить комплекс очистных сооружений, который и займется очисткой шахтной воды. Стоимость строительства такого комплекса специалисты оценивают в 3,5 млрд рублей. Предположительно, там смогут трудиться до 50 человек.

- Наша позиция такова, что любая ликвидированная шахта, с момента ликвидации которой прошло пять лет, представляет собой объект, который можно рассматривать для условий организации водозабора, - заявил Синявский.

Отметим, что исследования в этой области проводились разработчиками в течение года с учетом изменений и характеристик воды. После этого были приняты технические решения, на основании которых и получился данный проект.

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